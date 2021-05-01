HawkeyeReport - Spring Practice: Offensive Highlights

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football
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Spring Practice: Offensive Highlights
Blair Sanderson
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HawkeyeReport
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See some of the offensive highlights from Iowa's final practice of the spring today at Kinnick Stadium.
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