 HawkeyeReport - Spring Practice: Offensive Highlights
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Spring Practice: Offensive Highlights

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

See some of the offensive highlights from Iowa's final practice of the spring today at Kinnick Stadium.

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