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{{ timeAgo('2022-10-25 12:54:28 -0500') }} football Edit

Jones seeing progress up front

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

It's probably hard for fans to see it, but Logan Jones swears that the offensive line is continuing to make progress, particularly in the ground game. The Iowa center discusses the growth he is seeing in run game blocking, particularly with the zone blocking scheme and how one mistake can throw that play from success to disaster. He also talks about how he made the mistake on the exchange with Alex Padilla on his first snap in the second half.

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