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{{ timeAgo('2022-09-24 23:11:17 -0500') }} football Edit

LaPorta sees growth from the offense

HawkeyeReport.com
Staff Reporter

The Iowa offense has struggled early in the year, but in the past two weeks as some players have returned to the field, Sam LaPorta feels like there's been growth. The senior tight end hauled in four passes for 71 yards, including a huge 42 yard completion in the first half.

He discusses the growth he is seeing from the offense, his big reception, and the play of Luke Lachey and his big receptions in this game.

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