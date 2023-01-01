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LB signee Ben Kueter talks Iowa at Under Armour Game

Rivals Video
Staff

Iowa City LB Ben Kueter sits down with Rivals at the Under Armour All-American Game in Orlando to talk about his future with the Iowa Hawkeyes.

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