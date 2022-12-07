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{{ timeAgo('2022-12-07 00:12:09 -0600') }} basketball Edit

Murray and Rebraca recap loss to Duke

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

It wasn't an easy night for Iowa's big men. They were facing multiple players taller than them and in the case of Kris Murray, Duke was throwing waves of players at him to keep him in check. The result was an uneven night for Murray, but a pretty good one for Filip Rebraca, who gave Iowa a spark in the post.

They discuss the loss to Duke and the challenges they faced.

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