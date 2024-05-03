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Official Visit in Place for 2025 Ohio WR After Iowa Offer
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
2025 wide receiver out of Perkins High School in Sandusky, Ohio, Braylon Collier received an offer from the Iowa football program on Thursday.
We caught up with Collier to discuss receiving the offer, his plans to take an official visit to Iowa City, other top schools and more.
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