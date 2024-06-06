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Omaha Offensive Lineman Earns Iowa Offer Following Camp
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Following a showing at Iowa's Lineman U prospect camp on Sunday, 2026 Landen Von Seggern of Millard South High School in Omaha received a scholarship offer from the Hawkeyes.
Von Seggern shared his initial thoughts on the program, his plans to get back to campus in just over a week, connecting with George Barnett and more.
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