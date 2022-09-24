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Petras on the road win

HawkeyeReport.com
Staff Reporter

Any win is a good one, but road win always feels a little bit better. Spencer Petras was very happy after Iowa's 27-10 victory on the road at Rutgers. He discusses the play where he found Sam LaPorta for a long gain, the ground game getting going against the Scarlet Knights, and the running backs getting involved in the passing game.

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