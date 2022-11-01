News More News
{{ timeAgo('2022-11-01 12:45:16 -0500') }} football Edit

Plumb sees improvement along the line

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

After struggling this season in pass protection and sustaining a ground game, the Iowa offensive line was shuffled a bit and the result was their strongest performance of the season in the win over Northwestern.

That was last week and this week Jack Plumb and the Iowa offensive line have turned their focus to Purdue. Plumb says that the Boilermakers have a strong defensive line that will challenge the offensive line as they continue to try and build off last weeks performance.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}