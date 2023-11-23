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Pod of Rosedale: All Quiet on the Big Ten West Front
Ben Lewis
•
Go Iowa Awesome
Staff Writer
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com
A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota problem.
With the Big Ten West under wraps, Eric and Ben look to the future.
- What will the new Big Ten mean for Iowa and Minnesota going forward?
- Who is the best matchup for Iowa in the Big Ten Championship Game and is there any hope for an upset?
- Non-conference scheduling?
- Just how badly does P.J. Fleck need to beat Wisconsin?
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