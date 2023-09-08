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Pod of Rosedale: Big Ten Week 2 and Hawkeye Points
Ben Lewis
•
Go Iowa Awesome
Staff Writer
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com
A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota problem.
After a quick recap of Week One, Eric and Ben dive into a mostly compelling Week 2 slate.
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With one week of games under their belt, Eric and Ben recap the action before diving into Week 2. Bonus: Eric finally realizes that the points requirement in Brian Ferentz's contract is an actual thing and struggles to process it.
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