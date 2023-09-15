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Pod of Rosedale: Big Ten Week 3

Ben Lewis • Go Iowa Awesome
Staff Writer
@BenSewardLewis
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com

A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota Problem.

In this episode: With only Iowa and Minnesota left unbeaten in the Big Ten West, Eric and Ben --

* assess the Big Ten West
* try to figure out Wisconsin's deal
* update Brian's quest for 25 ppg
* and preview an uninspired slate of games for the Big Ten in week 3.

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