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Pod of Rosedale: Big Ten Week 6

Ben Lewis • Go Iowa Awesome
Staff Writer
@BenSewardLewis
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com

A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota problem.

Somehow, we are almost halfway through the college football season.

On this episode of the pod:

- Minnesota's dicey pass defense and offense.
- Iowa's now Deacon Hill-led offense and the absurd awesomeness of Iowa's defense and special teams.
- How good is Maryland?
- Some dire predictions for Week 6.


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Plus, a Purdue preview with Travis Miller @JustTMill of BoilerUpload. (See just how right those early predications were.)

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