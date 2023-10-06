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Pod of Rosedale: Big Ten Week 6
Ben Lewis
•
Go Iowa Awesome
Staff Writer
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com
A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota problem.
Somehow, we are almost halfway through the college football season.
On this episode of the pod:
- Minnesota's dicey pass defense and offense.
- Iowa's now Deacon Hill-led offense and the absurd awesomeness of Iowa's defense and special teams.
- How good is Maryland?
- Some dire predictions for Week 6.
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Plus, a Purdue preview with Travis Miller @JustTMill of BoilerUpload. (See just how right those early predications were.)
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