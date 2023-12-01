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Pod of Rosedale: Championship Week

Ben Lewis • Go Iowa Awesome
Staff Writer
@BenSewardLewis
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com

A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota problem. 

The Hawks are heading to Indianapolis for a Big Ten title bout with Michigan.

- Can Iowa actually win this game?

- Despite a 5-7 record, Minnesota is going bowling. Is that a good thing?

- Plus, who plays QB for the Gophers in 2024?

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