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Pod of Rosedale: Everything Coming Up Hawkeye

Ben Lewis • Go Iowa Awesome
Staff Writer
@BenSewardLewis
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com

A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota problem

After a weekend of football in which all the results came up black and gold, Eric and Ben try to sort out the very messy Big Ten West.

In this episode:

- Another brutal Gopher loss and coming to terms with the realities of being a Gopher fan.

- An examination of the subpar quarterback play in the Big Ten: (lack of) talent or tough defenses?

- Eric and Ben muddle through a murky Big Ten West and speculate at how it all plays out.

You can also listen on the platform of your choice below:

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