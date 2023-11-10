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Pod of Rosedale: Everything Coming Up Hawkeye
Ben Lewis
•
Go Iowa Awesome
Staff Writer
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com
A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota problem
After a weekend of football in which all the results came up black and gold, Eric and Ben try to sort out the very messy Big Ten West.
In this episode:
- Another brutal Gopher loss and coming to terms with the realities of being a Gopher fan.
- An examination of the subpar quarterback play in the Big Ten: (lack of) talent or tough defenses?
- Eric and Ben muddle through a murky Big Ten West and speculate at how it all plays out.
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