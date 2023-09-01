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Pod of Rosedale: The Iowa Preview and Week One of Big Ten

Ben Lewis • Go Iowa Awesome
Staff Writer
@BenSewardLewis
Ben is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter: @BenSewardLewis or e-mail: bensewardlewis@gmail.com

A Big Ten Podcast with an Iowa and Minnesota problem.

It's time. John Steppe of The Gazette is here to preview the Hawkeyes.

Plus, Eric and Ben preview Week One of the Big Ten.

The podcast is embedded above, or you can click to view it on your favorite platform below:

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