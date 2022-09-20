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Richman talks Rutgers defense

Kyle Huesmann
Staff Reporter

The challenge for the Iowa defense grows starting this week as Iowa begins their nine game Big Ten schedule. That means tough and physical play up front for the Iowa offensive line, led by left tackle Mason Richman.

The talented tackle discusses the physical play he expects to see from the Rutgers defense along the line and at linebacker. He also talks about the boost the offense received from the return of several receivers to the fold.

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