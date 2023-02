The Hyball is a weekly basketball column You can love them all, but there still has to be one. So who is it? There are many different ways to choose a favorite player on a basketball team, and I've done my damndest to hit on several of the archetypes below. 1) The Best Player: You will be docked no points for front running here. If you tell me Caitlin Clark or Kris Murray is your favorite player, you'll get nothing but an understanding nod. They score the most, their health determines the fate of the season, and, often, their personality determines the identity of the team. The Chiefs just won the Super Bowl. Here, I am assuming, is the choice of many:

2) The Second Best Player: Maybe you understand everything above but are still concerned about front running. Fair enough -- just keep the criteria and move one spot over. You'll generally get all of the same benefits with a slightly clearer conscience, like picking The Rolling Stones over The Beatles or Pearl Jam over Nirvana. I'd never... but sure, you do you. Monika, come on down!

3) The Victory Cigar: Did they score the points in garbage time that set the whole bench off? Did you find yourself smiling bigger than you had all game? Then you just might be an Austin Ash person.

4) The Project: Freshman who only plays in garbage time that had the one cool dunk? Transfer player still learning the system? 5) The Future: Think Keegan Murray as a freshman or Hannah Stuelke. They've already put something together, but it just needs a little more time in the oven.



6) The Oddity: The biggest player? The smallest player? The thinnest player? I saw Bol Bol live for the first time this week, and he checks two of those three boxes.

7) The Veteran: Call it Stockholm Syndrome (if you're a hater) or a love built on a sturdy foundation (if you're more glass half full), but in the era of sixth and seventh year seniors, you'll get plenty of time to go on several dates with someone's game before committing to them as a favorite. If you find yourself saying things like "No, you don't get it -- no one understands the geometry of the perfect entry pass quite like Connor McCaffery," then you most definitely have a Veteran. 8) The Undersized Battler: We should probably just name this section after Rebrača or Kate Martin. The phrase "pound-for-pound" exists for a reason, and those two more than make the most of their slightly-undersized-for-their-position frames. 9) The Lovable Slacker: Joshhhhhhh.

A great favorite player litmus test: if I told you someone dropped a staggeringly high amount of points -- say, 37 -- in the next game, who would you be most happy for? I think I'm a Best Player (Kris Murray) guy for the men's team and an undersized battler guy (Kate Martin forever and ever and ever) for the women's team. That said, if Ogundele dropped 37 in a game, you'd get a 5,000 word column from me without a second of hesitation.

The Hyball

"Unlike love, respect can't be bought."

Last Week

2/12 - Iowa 68, Minnesota 56: Called this a get right game last week, and, not to toot my own horn, but I spent a ton of time thinking "Man, this truly is a get right game." Love how Iowa played, but the Gophers looked all out of sorts until short stretches where they competently put it together for non-threatening mini-runs. Still, 28 from Kris is 28 from Kris, and the Hawks generally looked well-rounded and more than capable of passing the road test.

This Week

2/16 - Iowa vs. Ohio State: Going into this confident, borderline arrogant, and, because of this, somewhat vulnerable. 2/19 - Iowa at Northwestern: Planning to attend this one with my college roommate; Chicago weather be damned. 2/22 - Iowa at Wisconsin: More on Sconnie later; not planning on wasting any additional words.

Caitlin Corner

God *damn*, that Rutgers victory was incredible. Still not over everybody scoring. Or these two passes:

Rafters Ring

Obligatory Michigan Section

Turns out my supreme hatred of Wisconsin basketball didn't die with Brad Davison.

And don't get me wrong, Hunter Dickinson all but said "I am a marked man!" going into the Kohl Center this week, but that was mostly off the court professional wrestler gusto and not, you know, actually dangerous play on the court. So yeah, the Badgers ended Michigan's season. And it wasn't without some token agonization.

I can barely watch games at Wisconsin with the volume on, so you can only imagine how brutal this was to experience. Seriously might have to tap out of all future Troll Center games. This is not a joke. Also resisting all urge to complain about the refs.

This... this I will complain about.

The Mini-Hybrid

Bill Walton's Western Civilization

No Context College Basketball

Wrapping It Up...

