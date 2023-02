The Hyball is a weekly basketball column. Lose the battle... win the war? Yes, the Iowa women came back from Bloomington with an L, but there were numerous reasons for positivity. 1) Caitlin Clark played well... and could play better. The points and playmaking were there. In a rematch, it would really come down to all of it being done in a more efficient manner + limiting turnovers. And, honestly, is Queen C ever someone we need to worry about? 2) Monika Czinano ain't putting up 6 again. Yes, Mackenzie Holmes is not the easiest matchup, and she might block some shots, but Monika also got a pretty brutal road whistle. 3) The... hope is Hannah Stuelke does not again shoot 0% from the free throw line. While she is not the best free throw shooter on the team by any means (currently at 44%), it was a hostile environment in Bloomington on Thursday night; a recored setting 13K+ in attendance, in fact. Stuelke is a freshman, and getting these reps now will only help down the line. And besides, Iowa definitely needs her out there; she's the team's X-factor, particularly athletically. Per Braydon's recap:



Hannah Stuelke scored 10 on 5/5 shooting from the floor, but was a shocking 0/8 from the free throw line. I’m not sure if a player has ever been perfect from the floor on 5 or more attempts while also going 0-for from the line on 8 or more attempts.

Blip city, in my humble opinion. And even if it's not, 100% from the floor is 100% from the floor. 4) Iowa was the better team... for the first 75% of the game... other than at the aforementioned free throw line, the Hawkeyes kept it close and had the game's biggest lead (6 points) until the Hoosiers decisively pulled away in the fourth stanza. 5) Lastly, sometimes winning on the road is just too tall a task in college basketball. That might sound like loser talk, but really, it's logic talk. Iowa hosts Indiana at home 16 days from now, and if things break like they absolutely can, the Hawkeyes could potentially have the Hoosiers right where they want 'em.

"Sue Bird is like if Natalie Portman had a midrange game."

Last Week

2/4 - Iowa 81, Illinois 79: The Tony Perkins game. Ohhhhh, this one felt good. Were the Orange Crush ever reached for comment?

They RT'd this. That's... that's it. 2/9 - Purdue 87, Iowa 73: Going to be completely transparent: the women's loss to Indiana took a lot out of me, my Thursday night pickup game was at 9 p.m., and I have yet to see this game. Anything specific I should be looking for here? No. 1 gonna No. 1?

This Week

2/12 - Iowa at Minnesota: A get right game against the Gophers on Super Bowl Sunday. Wonder if we can get a Kris Murray vs. the Eagles' point total odds? 2/16 - Iowa vs. Ohio State: /checks in on Ohio State's losing streak Five L's in a row and L's in 10 of their last 11.

Caitlin Corner

These two are never not killing defenses dead. It's like breathing to them.

Rafters Ring

This song whips. Listened this week for the first time in 15 years and was pretty pleased with my lyrical retention. Definitely remembered the "Casey's, it's all good" opening line. That said, added a "Casey's, it's alright" line, which clearly never existed. Mandela Effect on 2000s gas station commercials over here.

Obligatory Michigan Section

At 14-10 -- and with zero wins over ranked opponents -- you keep wanting to write off the season, yet the Wolverines are currently tied for second place in the Big Ten, currently. And they finish up the regular season playing just one ranked team (home against Indiana). This could get weirder, sooner.

The Mini-Hybrid

I... can not participate in Iowa football this year.

I can, however, participate in meme promotion.

They... just don't stop. OK, we'll end on a more neutral note:

Is that the date of the game... or Iowa's three potential point totals in the game? /runs away

Bill Walton's Western Civilization

Ohhhh, the possibilities.

No Context College Basketball

Oh, yes -- more Grinnell content.

Positive I've done this playing pickup.

Wade's satisfied face makes me laugh like few other things can. I mean, I've had this meme saved on my computer for like a decade.

Wade, man.

Wrapping It Up...

