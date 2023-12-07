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The Hyball: Ms. 3,000

Bobby Loesch • Go Iowa Awesome
Staff Writer
@bobbystompy

The Hyball is a weekly basketball column

Three zero zero zero.

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This really might be our first, last, and only chance to compare Caitlin Clark to the late Bernie Mac, so we probably had to do it. No apology here.

Just three weeks ago, when Clark broke the Iowa all-time scoring record, my impressed-but-focused-on-the-next-thing thought was "What's next?" because that one felt preordained. I've thought she was one of the best, most impactful athletes since her freshman year on campus. She was always going to finish as one of Iowa's best -- because she started that way.

But 3,000 career points? No. 15* on the all-time scoring list already? That's everyone. All the people, all the schools.

(* - she actually got to the No. 14 spot in the same game, as Maine's Cindy Blodgett was sitting at 3,005 and Clark tacked on 12 more points after she set the record)

I believe this scoring mark feels less like the big fish/medium pond mark that the Iowa record did and more like massive fish/biggest pond. Our gal is going at names now. She's 15 points from Cheryl Miller, 23 points from Maya Moore, and 26 points from Elena Delle Donne. She could potentially bridge that gap in one game! Line 'em up, mow 'em down.

The top spot, held by Kelsey Plum, is 514 points away. If you divide the gap by 29.6, Clark's season scoring average, she'll have that record in roughly 18 games. That would be home against Illinois, on February 25, the third to last game of the regular season.

Getcha popcorn ready.

  The Hyball  

“Sometimes people think you don’t love them because you won’t suffer with them.”

Last Week

12/2 - No. 4 Iowa 99, Bowling Green 65:

Thought more on this play (obviously), and I think I'm ready to put it into Kate Martin's career Top 10. Initially, I adored it for the "BOOM" impact of the actual block, but the chase down element might be more impressive. She just. doesn't. stop.

Also, obviously, the Ted Lasso/Sue Bird game.

12/6 - No. 4 Iowa 67, Iowa State 58: Hawkeye State, as they say. This game was probably one of the better glass half full/half empty litmus tests of the year. On one hand, Iowa passed the test in their first big road game and generally had the lead throughout. On the other? Man...

- 0 points from Gabbie Marshall

- Meh shooting overall

- Clark as the team's only scorer in the third quarter (has this happened before in the Clark era?)

I don' t know. As always, I tend to sit in the middle on these things. After making the title game last year with a lot of these same player, it's beyond fair to give them the benefit of the doubt at this point.

A few more asides:

- ISU center Audi Crooks was impressive; not sure I've ever seen anyone built like her on a basketball court, but her combination of size and touch is going to be a problem the next four years.

- That said, this Sharon Goodman sequence >>>

- Welcome back, Hannah Stuelke; she looked a little rusty -- but ready (finished with 5 points and 6 rebounds off the bench)

- Kate Martin's game, particularly in the first half, looks elevated; after setting her career high earlier this year, it just feels like she's entered rarer air; she had one of nearly every stat within the first four minutes of game time, and her body control on drives is definitely at that savvy veteran level

  Perkins Place  

The second Purdue lost to Northwestern... I knew we were effed. Was kind of grateful for a blowout so comprehensive, so decided. The second half shoulda had a running clock.

Rafters Ring

My Spotify wrapped Top Artists

1. Fireworks
2. Zach Bryan
3. Petey
4. SZA
5. Drake

Feel like I've linked most of those in the column the last two years, so let's go with something more obscure.

  Obligatory Michigan Section  

If you like wet, dripping offense, I cannot recommend these Oregon-Michigan highlights enough. Just a flurry of lead changes, big shots, deep shots, and clutch shots. A truly heart-stopping basketball game.

  The Mini-Hybrid  

FSU got screwed. Screwed, screwed, screwed. My question: would you continue to watch and follow college football if this happened to Iowa? I mean, we know the answer is yes, but would you at least say you were stopping?

  Bill Walton's Western Civilization  

I semi-see it.

  No Context Basketball  

Forgot to link this in the Bowling Green section, but this was flat out dazzling:

Wrapping It Up...

Continuing to enjoy the ride while basking in the glow of this infectious team.

Bobby Loesch is a weekly contributor to Go Iowa Awesome. Find him on Twitter @bobbystompy, Instagram @bobbystompy, or email at bobbyloesch [at] gmail.com.

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