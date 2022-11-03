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Throwback Thursday: Looking back at Iowa's starters as recruits

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

MORE: Looking back at Purdue's starters as recruits

In our Throwback Thursday feature, we are going to take a look back at the Iowa starters, and their opponents week by week, and see how they were ranked as recruits.

OFFENSE

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QUARTERBACK

RUNNING BACK

FULLBACK

WIDE RECEIVERS

TIGHT END

OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)

DEFENSE (4-2-5)

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DEFENSIVE LINE (LE, LT, RT, RE)

LINEBACKERS (MLB, WLB)

DEFENSIVE BACKS (CASH, LC, RC, SS, FS)

SPECIAL TEAMS

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SPECIALISTS (K, P, LS)

NOTES:

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-Average star rating on offense: 3.18

-Average star rating on defense: 2.27

-Monte Pottebaum, Joe Evans, Quinn Schulte, Drew Stevens, and Luke Elkin originally joined the Iowa football program as walk-ons coming out of high school.

-Iowa starters that had a Purdue offer during the recruiting process: Noah Shannon.

-Other players on Iowa's roster that had a Purdue offer: Dallas Craddieth, Justin Britt, Jestin Jacobs, Tyler Elsbury, Deontae Craig, David Davidkov, Jack Dotzler, and Brian Allen Jr.

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