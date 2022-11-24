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Throwback Thursday: Looking back at Nebraska's starters as recruits

Nebraska QB Casey Thompson was a four-star recruit that signed with Texas in the Class of 2018.
Nebraska QB Casey Thompson was a four-star recruit that signed with Texas in the Class of 2018. (Nick Lucero/Rivals.com)
Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

MORE: Looking back at Iowa's starters as recruits

In our Throwback Thursday feature, we are going to take a quick look back at Iowa's opponent every week and see how their starters were ranked as recruits.

OFFENSE

---

QUARTERBACK

RUNNING BACK

TIGHT END

WIDE RECEIVERS

OFFENSIVE LINE

DEFENSE

---

DEFENSIVE LINE

LINEBACKERS

DEFENSIVE BACKS

NOTES:

-Average star rating on offense: 3.27

-Average star rating on defense: 2.64

-Trent Hixson, Colton Feist, and Luke Reimer joined Nebraska's program as walk-ons coming out of high school.

-Casey Thompson (Texas), Travis Vokolek (Rutgers), Trey Palmer (LSU), and Marcus Washington (Texas) transferred in to Nebraska's program.

-Nebraska starters that had an Iowa offer during the recruiting process: Travis Vokolek, Ethan Piper, Marcus Washington, and Ernest Hausmann.

-Other players on Nebraska's roster that had an Iowa offer: Oliver Martin, Ezra Miller, Chris Hickman, Mosai Newsom, Blaise Gunnerson, Gabe Ervin, Randolph Kpai, James Carnie, Nick Henrich, and Thomas Fidone.

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