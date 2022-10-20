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Throwback Thursday: Looking back at Ohio State's starters as recruits

Quarterback CJ Stroud came to Ohio State as a four-star top 100 recruit in the Class of 2020.
Quarterback CJ Stroud came to Ohio State as a four-star top 100 recruit in the Class of 2020. (Nick Lucero/Rivals.com)
Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

MORE: Looking back at Iowa's starters as recruits

In our Throwback Thursday feature, we are going to take a quick look back at Iowa's opponent every week and see how their starters were ranked as recruits.

OFFENSE

---

QUARTERBACK

RUNNING BACK

WIDE RECEIVERS

TIGHT END

OFFENSIVE LINE

DEFENSE

---

DEFENSIVE LINE

LINEBACKERS

DEFENSIVE BACKS

Notes:

-Average star rating on offense: 4.27

-Average star rating on defense: 3.82

-Tanner McCallister came to Ohio State as a grad transfer from Oklahoma State.

-Ohio State starters that had an Iowa offer during the recruiting process: Tommy Eichenberg, Cameron Brown, and Taron Vincent.

-Other players on Ohio State's roster that had an Iowa offer: Kamryn Babb, Cameron Martinez, Jayden Ballard, Sam Hart, Jakailin Johnson, Jordan Hancock, Kaleb Brown, Caden Curry, CJ Hicks, and Carson Hinzman.

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