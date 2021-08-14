 HawkeyeReport - Video: Kids Day Defensive Highlights
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Video: Kids Day Defensive Highlights

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

See Iowa's defensive highlights from today's Kids Day Scrimmage.

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