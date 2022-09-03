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{{ timeAgo('2022-09-03 16:46:53 -0500') }} football Edit

Williams grinds out tough yards

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

The yards were hard to come by for Leshon Williams. In a hard fought and sometimes ugly 7-3 victory over South Dakota State to open the season, Williams carried the ball 24 times and gained 72 yards. But it was a late run for ten yards that helped salt away the victory for the Hawkeyes.

Following the win, Williams discussed the tough sledding that he felt in the game and the overall view of the run game.

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