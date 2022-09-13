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Williams says he's ready to go

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

After missing the first game of the season due to an ankle injury, Gavin Williams made his return to action last week and saw limited duty at running back. Williams says he's feeling even better now and should be a full go on Saturday when Nevada comes to Iowa City.

Williams discusses his health and the faith that the offense has in quarterback Spencer Petras.

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