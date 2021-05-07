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football
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Xavier Nwankpa previews June official visits
Josh Helmholdt
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Pleasant Hill (Iowa) Southeast Polk safety Xavier Nwankpa announced his final seven schools on May 1. Three of those schools are set to receive official visits, starting with Ohio State the weekend...
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