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2022 True Freshmen Tracker

Aaron Graves made his season debut on Saturday against Iowa State.
Aaron Graves made his season debut on Saturday against Iowa State.
Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

Under NCAA rules, true freshmen can see action in up to four games and still maintain their redshirt year. HawkeyeReport.com will be tracking Iowa's true freshmen this season to see how many games they play, the impact they are having, and which ones will still be able to redshirt at the end of the year. Once they play in their fifth game, the redshirt is officially off.

Iowa 2022 Freshmen Tracker
PLAYER GAMES SNAPS PFF GRADE

Kaleb Johnson (RB)

2

17

57.9

Xavier Nwankpa (S)

2

20

58.9

TJ Hall (CB)

2

16

63.1

Addison Ostrenga (TE)

2

3

60.0

Drew Stevens (K)

2

2

62.0

Aaron Graves (DT)

1

3

61.3

Jacob Bostick (WR)

0

-

-

Jaziun Patterson (RB)

0

-

-

Brian Allen Jr. (DE)

0

-

-

Caden Crawford (DE)

0

-

-

Carson May (QB)

0

-

-

Koen Entringer (S)

0

-

-

Deshaun Lee (CB)

0

-

-

Cael Vanderbush (TE)

0

-

-

Jayden Montgomery (LB)

0

-

-

Landyn Van Kekerix (LB)

0

-

-

Kale Krogh (OL)

0

-

-

Jack Dotzler (OL)

0

-

-
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