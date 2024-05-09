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2025 Four-Star Florida Receiver Talks Iowa Offer
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Iowa offered 2025 four-star receiver out of Augustine, Florida, Carl Jenkins Jr. a scholarship this past Tuesday.
We caught up with Jenkins to discuss his recruitment picking up with the Hawkeyes, whether or not he'll take an official visit, the top schools involved in his recruitment and more.
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