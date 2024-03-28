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2025 Indiana Three-Star OL Enjoys Return to Campus: "I Fit at Iowa"
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
2025 interior offensive lineman
Cameron Herron visited Iowa once again last weekend. A product of Warren Central High School in Indianapolis, the three-star prospect has now made it to Iowa City several times during his recruitment process.
He sat down and discussed his visit, what keeps him coming back to Iowa, his official visit plans, and more.
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