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2025 Three-Star DT 'Honored' to Received Hawkeyes Offer
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
On Thursday evening, Iowa offered a scholarship to 2025 three-star defensive lineman Brad Fitzgibbon. Fitzgibbon is a product of Marist High School in Chicago.
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