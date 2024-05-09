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2025 Three-Star Florida Wideout Considering the Hawkeyes
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
On Tuesday afternoon, Iowa offered a scholarship to 2025 three-star wide receiver Chase Collier. Collier is a product of Bolles High School in Jacksonville, Florida.
GIA caught up with Collier to discuss what's important to him as a recruit, his official visit plans, a budding relationship with another 2025 Iowa recruit and more.
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