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2025 Three-Star OL and Legacy Recruit Talks Iowa Offer
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Iowa offered Lucas Allgeyer, 2025 three-star lineman out of Mary Institute and Madison Country Day in St. Louis, Missouri, on Tuesday. He has offers on both the defensive line and the offensive line from opposing schools.
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