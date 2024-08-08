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2026 Legacy ATH Julian Manson Talks Iowa Offer
Eliot Clough
•
Hawkeye Beacon
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
After a strong camp showing in June,
Julian "JuJu" Manson picked up an offer from Iowa. Julian is a legacy recruit, the son of Jason Manson, a former Hawkeyes quarterback/wide receiver and current director of player development.
Hawkeye Beacon spoke with Manson at Iowa City West on Tuesday, discussing his current offer list, what schools he likes the most, the idea of being of following in his father's footsteps and more.
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