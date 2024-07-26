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2028 PG Jhaliana Guy: Elite Skills and Work Ethic

2028 prospect Jhaliana Guy (near left) poses with Iowa coaches (L-R) Raina Harmon, Jan Jensen and Abby Emmert Stamp on a recent recruiting visit.
2028 prospect Jhaliana Guy (near left) poses with Iowa coaches (L-R) Raina Harmon, Jan Jensen and Abby Emmert Stamp on a recent recruiting visit. (Jhaliana Guy / X)
Adam Jacobi • Hawkeye Beacon
Publisher
@Adam_Jacobi
Publisher, editor and beat writer, Go Iowa Awesome.

Iowa head coach Jan Jensen continued her push for elite prospects in black and gold with an offer to 2028 PG Jhaliana Guy, from just down the road in Bettendorf, Iowa. Guy also plays for the storied Mac Irvin Fire AAU team, based out of Chicago, lllinois.

Hawkeye Beacon recently spoke with Guy about her recruitment and what stands out about Iowa.

Talk about it inside The Press Box

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