Iowa head coach Jan Jensen continued her push for elite prospects in black and gold with an offer to 2028 PG Jhaliana Guy, from just down the road in Bettendorf, Iowa. Guy also plays for the storied Mac Irvin Fire AAU team, based out of Chicago, lllinois.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIG9uZSBoaXRzIGhvbWUsIExJVEVSQUxMWSEgSeKAmW0gYmxl
c3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW93YVdCQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5ASW93YVdCQjwvYT4uICBUaGFuayB5b3UgQ29hY2ggPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYWluYTE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBSYWluYTE1PC9hPiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9n
b2lvd2E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdvaW93YTwvYT4sIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWJieWVtbWVydHN0YW1wP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhYmJ5ZW1tZXJ0c3RhbXA8L2E+IGZvciBjb21p
bmcgdG8gYWxsIG15IGdhbWVzIGFuZCBzdXBwb3J0aW5nIG1lLjxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IYXdrZXllcz9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0hhd2tleWVzPC9hPiDwn5Kb
8J+WpDxicj4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0h1bmdyeT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0h1
bmdyeTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0h1bWJsZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0h1
bWJsZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L01vdGl2YXRlZD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I01vdGl2YXRlZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0p4NnZLVTA5
eE0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KeDZ2S1UwOXhNPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEpoYWxpYW5hIEd1eSAoQEpoYWxpYW5hR3V5MTEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSmhhbGlhbmFHdXkxMS9zdGF0dXMvMTgxNTg4ODk2
NDExNDYwNDQ1MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIzLCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Hawkeye Beacon recently spoke with Guy about her recruitment and what stands out about Iowa.