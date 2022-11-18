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Hall wins back to back state titles

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

Walking off the field after his last high school football game, Iowa commit Aidan Hall and his Harlan teammates are back to back state champions. After Harlan's 30-23 win over Mount Vernon in the Class 3A state title game, we caught up with Hall to talk about his performance, how his team was able to come back from a 23-7 deficit, his future with the Hawkeyes, and much more.

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