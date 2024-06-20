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ATH Mason Woods Talks Commitment: "I Have Faith in Coach Lester"
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Following his Wednesday afternoon commitment to Iowa, 2025 three-star ATH out of Iowa City West Mason Woods caught up with GIA to discuss his decision.
Woods shares why he chose the Hawkeyes over other Power 4 offers, his thoughts on what new offensive coordinator Tim Lester is bringing to Iowa City, and more.
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