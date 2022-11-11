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Ayden Price leads Valley to semifinals win

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

Ayden Price did a little bit of everything in West Des Moines Valley's 22-21 comeback win over Dowling in the 5A semifinals on Friday, including scoring the game's final touchdown in the closing seconds. Afterwards, we caught up with Price to talk about his performance, the latest on his recruiting, and much more.

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