News More News
{{ timeAgo('2022-12-30 13:32:12 -0600') }} football Edit

Kueter talks Under Armour All-American Game, future at Iowa

Rivals.com
Staff

At media day for the Under Armour All-American Game in Orlando, future Hawkeye Ben Kueter talked about the honor of playing in the contest, how he plans to balance competing in both football and wrestling in college, and much more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}