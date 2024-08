First Olympics? Check. First Olympic final? Check. First Olympic medal? Check. Former Iowa track star Brittany Brown turned heads as she made the U.S. Olympic team with a standout performance at the Olympic Team Trials in June. Two months later, she dazzled again in the Olympics -- and came away with a bronze medal in the 200-meter race.

Brown ran a 22.20 to finish behind fellow American Gabby Thomas, who raced past the rest of the field to win the gold medal (21.83), and St. Lucia's Julien Alfred, who won silver here (22.08) after winning gold in the 100-meter race earlier in the Olympics. It was an impressive road to Tuesday's final for Brown, who won both her initial heat on Sunday (with a time of 22.38) and her semifinal on Monday (with a time of 22.12). She had the fourth-best time among the eight qualifiers for the final.

By claiming the bronze medal, Brown set some Hawkeye history as well -- she became the first woman in program history to win an individual medal in track and field at the Olympics.

