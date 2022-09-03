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Bruce talks opening win and pass game struggles

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Iowa didn't make many plays in the passing game in the opening win over South Dakota State, but when they did, the ball was generally directed to Arland Bruce. He was one of only two scholarship wide receivers on the field on Saturday and he saw plenty of action.

Bruce talks about the struggles of the Iowa passing game, his role in those struggles, being Iowa's punt returning and what he learned doing that in a college game for the first time in his career.

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