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{{ timeAgo('2022-09-03 17:15:55 -0500') }} football Edit

Campbell preaches sticking together

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

While some players might be looking to point fingers when it comes to a struggling Iowa offense, Jack Campbell will not be one of them from the defensive side of the ball. Campbell passionately spoke about sticking together as a team and playing together, even when mistakes are made.

Following the win, Campbell discussed those topics and also talks about his play that resulted in one of Iowa's two safeties in the game.

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