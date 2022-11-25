News More News
{{ timeAgo('2022-11-25 21:34:33 -0600') }} football Edit

Campbell's emotional exit from Kinnick

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Jack Campbell loves being a Hawkeye. He loves his teammates, his coaches, and his family. Following a hard fought loss to Nebraska on Senior Day, the emotions poured out of the All American linebacker as he talked about his final game at Kinnick Stadium.

Campbell spoke about the emotions he felt meeting his family on the field before the game, his love for his teammates and coaches, and the disappointment in losing his final game at Kinnick Stadium.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}