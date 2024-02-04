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Carson Cooney on Commitment: 'I Definitely Made the Right Decision'
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Following Saturday's Junior Day event, 2025 three-star linebacker Carson Cooney committed to Iowa. The Oswego, Illinois native spoke with Go Iowa Awesome on Sunday afternoon to discuss his decision.
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