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Carson Nielsen on Commitment: "I Knew it's Where I Wanted to Be"
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
On Monday night, Iowa landed the commitment of 2026 three-star offensive tackle out of Waterloo West, Carson Nielsen. Nielsen is the first commit in the class for the Hawkeyes.
He sat down with GIA to discuss what went into his decision, telling the staff, his plans for the future and more.
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