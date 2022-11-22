News More News
{{ timeAgo('2022-11-22 16:45:11 -0600') }} football Edit

Castro cashes in on his opportunity

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

The mantra of the Iowa football team for many years has been next man in. That's been the path for Sebastian Castro, who waited patiently for his opportunity. Due to an injury to cornerback Terry Roberts, Castro was able to slide in at the "Cash" position with Cooper DeJean jumping over to cornerback.

Castro discusses this path, staying patient and positive, his view of the play of Cooper DeJean, and the challenges of playing the Cash position.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}