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{{ timeAgo('2022-12-11 21:14:55 -0600') }} basketball Edit

Connor and Patrick McCaffery dicuss the loss to WIsconsin

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Connor McCaffery willed Iowa to put themselves in a position to potentially beat Wisconsin. Patrick McCaffery nearly pulled off a double miracle, putting the game into overtime on a three point field goal and then nearly tying the game again at the end of overtime.

But, in the end, it wasn't enough as the short-handed Hawks were handed a loss. Connor and Patrick discuss the late game heroics, the critical turnovers late in overtime, and the effort that it took to nearly pull out the victory.

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