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Connor McCaffery posts double-double

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

While much of the attention was focused on Kris Murray and his outstanding performance, he wasn't the only Iowa player to post a double-double in the win over Georgia Tech.

Connor McCaffery also posted a double-double with 10 points and 10 rebounds. The sixth year senior spoke after the game about his improved shooting, his interest in coaching and his ability to play with just about anyone on the team, from backup to starter.

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