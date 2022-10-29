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Craig celebrates birthday with a sack and a win

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Saturday was Deontae Craig's birthday. He celebrated the way any defensive lineman would like to and that was with a quarterback sack and a victory for the Hawkeyes. Craig was all smiles after the game discussing his big sack and the play of his fellow second team defensive end, Ethan Hurkett.

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