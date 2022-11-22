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{{ timeAgo('2022-11-22 16:58:35 -0600') }} football Edit

DeJean excited for opportunity

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

Two seasons into his college career at Iowa and Cooper DeJean is on the doorstep of a second Big Ten title. The sophomore defensive back discusses how this team has continued to improve this season, his high effort plays that he makes that keep touchdowns off the board, and the play of Sebastian Castro at the Cash position.

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